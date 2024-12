KUULA | Seks-coach Agnes Kangur: see on müüt, et seks toimib suhtes iseenesest ja sellesse panustama ei pea

Naistel on tihti kogemusi, kus partneriga alles kohtudes võib seks tunduda rahuldustpakkuv isegi siis, kui tegelik füüsiline nauding – näiteks orgasm – jääb kättesaamatuks. Suhte alguse elevus ja partneri imetlus kompenseerivad seksuaalsed vajaka jäämised. Kui aga aastate jooksul mustrid ei muutu, tekib väsimus ja huvi kaob. Tihti arvatakse ekslikult, et probleem on inimeses endas – libiido on madal või ollakse kuidagi „katki“. Tegelikult võib põhjus olla väheses suhtluses ja teadlikkuses partnerite vajaduste ja kehade erinevuste kohta.