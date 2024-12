Väike Annabel elab tänu headele annetajatele: heategevus algab seal, kus kaastunne muutub tegudeks

Riigikogus toimunud konverentsil „Miks inimesed jõulude ajal heaks hakkavad?“ avakõnes rääkis Annabel kurnavast võitlusest vähiga. Ta kirjeldas väikese lapse hirmu raviks kasutatud masina ees, mille signaalkellad hakkasid öösel helisema, tähistades, et arstid tulevad süsti tegema. Teine masin, milles tuli viibida kuni kaks tundi, kurnas lapse täielikult. Arstid viskasid nalja, et enne seadmesse sisenemist süstiti lapsele ainet, mis paneb ta helendama. „Kui ma tulin välja, olin väga väsinud. Arvasin, et ma tõepoolest helendan,“ meenutas Annabel. „Mul oli kergem, sest isa istus need kaks tundi kõrval ja luges mulle raamatut. Kui pere tuli haigla kohvikusse, olin väga õnnelik.“

Keemiaravi tagajärjel langesid peast juuksed, süda läks pahaks ning Annabeli isa ajas tütre toetamiseks maha ka oma juuksed.

„Kui oli operatsioon ja suur-suur haav, siis kõige raskemalt mõjus, kui olin suurte inimestega ühes suures toas, kuhu toit pandi kahe ukse vahele, ja vanemaid sinna ei lubatud,“ meenutas Annabel. Praegu peab Annabel leppima kahe seljaoperatsiooniga aastas. „Igal korral on see aina raskem. Kui lähen operatsioonituppa, tuleb pisar silma, kuid ema on kõrval,“ lausus Annabel.

Vähiravifondi abil koguti Annabeli ravi toetamiseks 172 000 eurot. Korjandus sai alguse juba varem, kuid suurem osa annetustest tuli pärast Annabeli haiguse kajastamist ERRi saates „Pealtnägija“.

„Jagan postitusi oma igapäevaelust Instagramis, et viia edasi sõnumit: see on võimalik. Heategevus algab seal, kus kaastunne muutub tegudeks,“ lisas Annabel.

Konverentsil võtsid sõna Annabel Sepp, Toivo Tänavsuu vähiravifondist Kingitud Elu, Inna Kramer Tallinna Lastehaigla Toetusfondist, Siiri Ottender-Paasma Tartu Ülikooli Lastefondist, Urmo Kübar Praxisest, suhtekorraldaja Janek Mäggi. Paneeldiskussioonis osalesid Meelis Kubits, Keili Sükijainen ning Janek Mäggi.

Päeva modereeris riigikogu liige ja vähiravifondi Kingitud Elu endine tegevjuht Katrin Kuusemäe, kes oli ühtlasi ka konverentsi ellukutsuja

