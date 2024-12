Igal teisel mehel on kolesteroolisisaldus üle normi. Uroloog: terviseriskide vähendamiseks piisab väikestest elustiilimuudatustest

62% meestest oli kolesterooli näit üle normi (2022. aastal oli see 64%). Kolesterool on organismile vajalik, kuid selle kõrge tase on üks peamiseid ateroskleroosi ehk veresoonte lupjumise ning südame- ja veresoonkonna haiguste riskifaktoreid.

Testosterooni tulemus oli normist väljas 13% meestest (sama näitaja 11,5% aastal 2022). Testosteroon on peamine meessuguhormoon, mis mõjutab spermatosoidide kasvu ja arengut, eesnäärme talitlust, sekundaarsete sugutunnuste arengut ning potentsi, samuti lihasmassi ja -jõudlust.

PSA tase oli 13% meestest normist kõrgemal! Eesnäärme vähi riski saab hinnata vereanalüüsi põhjal, mis määrab prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) taset mehe organismis. Test on soovituslik kõikidele meestele alates 40. eluaastast, dr Margus Punabi soovitusel isegi juba 35. eluaastast. Haigestumise tõenäosus on suurem meestel, kelle lähisugulastel on see kasvaja diagnoositud.

Diabeedi ehk suhkruhaiguse riski näitav analüüs glükohemoglobiin (HbA1c) oli kõrge 6% meestest. Võrreldes teiste terviseriskidega on see protsent tagasihoidlik, kuid võrreldes aastaga 2022 on nende meeste osakaal pea 2% tõusnud.