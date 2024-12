Pisiplasti leidub kõikjal – isegi õhus ja inimese organismis. Siin on seitse soovitust, kuidas kokkupuudet vähendada

Pisiplast jõuab inimorganismi mitmel viisil – joogiveest, toidust ja õhust. Mikroplastiks loetakse plastiosakesi, mis on väiksemad kui 5 mm, nanoplast algab 0,0001 mm juurest. Seega ei ole tegu mingi erilise plastiga, vaid see lihtsalt on osakeste väiksuse tõttu kergemini leviv ja rohkemate organismide sissesöödav ja -hingatav kui näiteks makroplast.