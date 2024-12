„Õnnelik ja ilus olla ei ole noorte tibide privileeg, vaid kõigi, sh küpsete naiste, sünniõigus!“ Waist Trainer korsett aitas naised elu parimasse vormi.

„Waist traineril on tänaseks nii mitu head plussi, et ma ei oskagi kohe seda nimekirja kuidagi alustada, aga eks ma proovin. Tuleb tõdeda, et minu enesekindlus on ka sellega kasvanud ja peegelpilt meeldib samuti aina rohkem – mitte et ma tahaks anda edasi signaali, et peenem=ilusam. Pigem tahan öelda, et enesekindel naine on ilus naine ja sinna poole ma püüdlen!“ kirjeldas oma kogemust Naiseliku eksperimendist osa võtnud Jane Almers.

„Korsetid, muide, on alati olnud minu salakirg. Natuke patune ja seksikas, enesekindlust toetav ja taljet vormiv. Ja tegelikult kui nüüd praktiliseks minna, siis ka tervist toetav. Korsetid ei ole ilma loodud mitte ainult ilu pärast, vaid siiski ka praktilistel põhjustel. Nad aitavad kokku tõmmata ja toestada näiteks sünnitustega laiali vajunud ja lõtvunud kõhulihaseid. Korsetid aitavad ka suure allavõtmise tulemusena lõtvunud nahka kohendada ning alaseljavalusid leevendada. Lisaks on need abiks ka moraalselt: sa lihtsalt tunned end seda kandes hapra printsessina, kes tipib ja hõljub - ja seda ka üsna suure numbri korseti või waist traineri korral.

Lisaks füüsilisele abile on see toeks ka esteetilisest ning moraalsest aspektist. Kvaliteetseid korsette on üsna raske leida. Enamus on siidist seksvidinad – hiina tirtsude suurustes, torkivate traatide ja rebenevate nööriaukudega – millest on mõnu ja ilu asemel rohkem kahju, valu ja häbi. Mina oma pikkuse ja liikuvusega otsustasin Naiselik.ee waist trainer korseti kasuks. Need on tõeliselt head: tugevad, venivad, toestavad ja mis põhiline, piisavalt pikad, et kaenlaaukudest ega alt äärest mingit rulli välja ei pressiks. Noh, et tulemus oleks ikka printsess, mitte jõulusink.“ Need olid mõned mõtted Maria Kaljuste kogemusest, kui ta eksperimendi käigus Naiselik.ee poolt müüdavaid korsette proovile pani.

Üks kasulik ja väga oluline oskus, mida iga inimene oma elu jooksul õppida ja praktiseerida võiks, on enda keha kuulamine. Inimesed, kes päeva pealt enda elus muudatusi teevad, on kõigile inspireerivad. Ja need muudatused ei pea olema suured: väikeste sammude haaval jõutakse sageli kaugemale.