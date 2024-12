Tavapärane urineerimise sagedus võib igal inimesel olla natuke erinev. Urineerimise sagedus sõltub sellest, kui palju inimene ööpäevas vedelikku tarbib. Kuuma ilmaga või sportides on oluline meeles pidada, et osa organismi vedelikust eemaldub ka higistamise teel ja urineerimise sagedus võib sellisel juhul ka väheneda. Kui soovida hinnata, kas urineerimine on sagenenud või mitte, tuleb hinnata muutusi ajas.