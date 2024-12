Mees, jaga oma kogemusi. Kas sinu seksuaalsus on vanemaks saades muutunud?

„Olen 40+ mees ja ütlen ausalt, et seks omavanuste naistega ei paku pinget. Seevastu 25-35. aastaste nooremate ja saledate naistega võin hullata öö läbi. See ongi see looduse kutse, mille vastu mehed ei saa.“

„Huvitav, mul on just vastupidi. Ma olen ise ka 40 ja omavanuses ei tõmba. Noorematega on tore aega veeta ja nende nooruslikust energiaväljast osa saada, aga seks on mul endast 10 aastat vanemaga. Noortega ei pea üle 15-20 minuti vastu, liiga tihked. Mõnu on küll tohutu, aga kui tahaks kauem, on see võimatu. Endast vanema partneriga võin mitu tundi järjest tegutseda ja saan ise kontrollida, millal lõpetan. Ja vanem naine ei keeruta, pöörita või aja mingit jama. Lähed külla, tõmmatakse riided kohe seljast ja läheb andmiseks. Noorematega jama, nagu lollakas. Vea sinna, osta seda ja teist, tee nii ja naa, ikka vähe.“