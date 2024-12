Küpsem iga võib tuua peenemad naudingud. Kuidas muutub meeste seksuaalsus vanemas eas?

Sa ei ole kunagi liiga noor, et lugeda seksist ja vananemisest. Läänes me kipume mõtlema, et vananemine on miski, mis juhtub hilisemas eas, kuid vananemisprotsess algab sündides ja sinu seksuaalsus muutub iga mõne aasta tagant, seisab raamatus „Multiorgasmiline mees“. Loe katkendit raamatust.