Mida söövad toitumisnõustajad talvel, et immuunsust toetada? Üks soodne ja tervislik toiduaine ei puudu kellegi menüüst

Toitumisnõustaja- ja terapeut Annely Püttsepp usub, et tugev immuunsus talvel nõuab aastaringset tööd. „Tervist toetav toitumine võiks toimida aasta läbi,“ ütleb ta. „Kui kevadel on karulauguhooaeg, võiks möllata köögis karulaugupestoga. Kui suvel on võimalus süüa värskeid marju, tuleks seda kindlasti teha. Ja kui sügisel on kõrvitsauputus, võiks kõrvitsatest midagi valmistada, mitte kurta, et nendega pole midagi teha.“ Nii pestot, marju kui kõrvitsapüreed saab ka edukalt sügavkülmutada, et neid talvisel perioodil süüa...