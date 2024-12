KUULA | Pääru Oja lavahirmust: käsi niimoodi värises, et ma ei saanudki pilli mängida

Praegusel töökiirel ajal igatseb näitleja Pääru Oja kõige enam vaba aja ja puhkuse järele. „Tahaks magada nii kaua, kui torust tuleb. Aga mingi rütm on sees, et ikka ärkan liiga vara üles,“ tõdeb ta. Kuna viimastel aastatel on töö viinud paljudesse kohtadesse, siis reisida ta ei taha. Mõnus oleks lihtsalt rahulikult süüa teha. Mõne üksiku vaba päevaga ei oska Pääru puhata. „Selleks, et endas rahu leida, tuleb üks rahu alguses ära kannatada, enne kui ta päriselt kohale jõuab.“