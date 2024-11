60 kilo alla võtnud Silver: kolleegid küsisid kas tervisega on midagi pahasti, vastasin, et ei, nüüd on kõik väga hästi

„Mul oli tubli 60 kilo ja veidi pealegi üleliigset kraami kaasas. Päris kole. Tervis andis siit-sealt tunda, näiteks kui päev otsa jalgel trampisid, siis magama minnes jalad tükk aega veel valutasid,“ kirjeldab Silver. Probleeme oli ka vererõhuga, tal oli diagnoositud uneapnoe ja perearst koputas kogukale mehele südametunnistusele, et võtku kaaluga midagi ette. „Sattusin kardioloogi kontrolli ja tema nentis, et praegu on küll tervis korras, aga kui samamoodi jätkan, siis tulevad liigesteprobleemid, diabeet, kõrgvererõhktõbi, infarkt jm tõsised haigused. Kõik muidugi ülekaaluga seotud. Kõige mõtlemapanevam oli aga asjaolu, et ta nagu lugenuks mulle ette mu ema haiguslugu, kes selleks hetkeks oli juba meie seast lahkunud...“