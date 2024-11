TERVISEUUDIS | Armastad rasvast ja oled alatasa stressis? Teadlased avastasid maitsva viisi, kuidas nende kahe halba mõju nullida

Flavanoolid on kakaoubades looduslikult leiduvad ühendid, mis kuuluvad flavonoidide klassi. Flavonoidid on bioaktiivsed ained, mida leidub paljudes taimedes ning mis annavad neile antioksüdantseid ja põletikuvastaseid omadusi.

On teada, et rasvarikaste toitude tarbimine võib takistada veresoonte taastumist pärast stressiolukordi. Samas on ka leitud, et kakaos sisalduvad looduslikud ühendid flavanoolid võivad avaldada veresoonkonna taastumisvõimele positiivset mõju. Nii soovisidki teadlased selgitada, kas kakaos sisalduvad flavanoolid suudavad neutraliseerida rasva negatiivset mõju endoteeli funktsiooni halvenemisele stressi ajal ja pärast seda. Uuringus osales 23 tervet noort meest ja naist...