Toorepoolsed rohekad versus küpsed kollased banaanid – mida need sisaldavad ja kumb on tervislikum valik?

Banaanid on uskumatult maitsvad ja neid on mugav kaasa võtta, on nad ju looduse poolt juba ideaalses pakendis. See aastaringselt igas toidupoes alati saadaval olev troopiline vili on rikas paljude oluliste vitamiinide ja mineraalainete poolest. Kuid kumba eelistada, kas veel õrnalt rohekaid toorema poolseid või juba kuldselt küpseid mesimagusaid banaane? Erisused tervisekasudes on sõltuvalt banaani küpsusastmest tõepoolest olemas.