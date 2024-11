Veidi tõbisena trenni? Treener selgitab, kui kiiresti kaob trennipausi ajal vorm ja milliste sümptomite puhul on liikumine tervisele hea

„Haigena kasutab keha suure osa energiast immuunsüsteemi toetamiseks, et infektsiooniga võidelda,“ räägib Kaldoja. „Treening võib sel ajal olla kehale liigne koormus, pikendada paranemist ja süvendada sümptomeid.“ Puhata soovitab treener kindlasti juhul, kui inimesel on palavik, raskustunne rindkeres, hingamisraskused või kõhuvaevused, nagu oksendamine või kõhulahtisus. Spordisaalist ja rühmatrennidest tasub eemale hoida kõiksugu nakkusohtlike sümptomite korral, et mitte nakatada teisi spordisõpru.