TERVISEUUDIS | Maksa rasvumise vähendamisel võib tuge olla armastatud puuvilja söömisest

Tulemused olid muljetavaldavad. Pärast kõigest nelja nädala möödumist vähenes apelsine söönud rühma osalejate maksa rasvasisaldus märkimisväärselt. Kui uuringu alguses oli steatoos kõigil osalejatel, siis nelja nädala pärast oli maksa liigrasvasus apelsine söönud grupis vähenenud 70,9%, võrreldes mittetsitruselisi puuvilju söönud kontrollgrupiga, kus see ei vähenenud üldse Veelgi enam, 29% apelsinide sööjatest vabanes täielikult maksa liigsest rasvasisaldusest, hoolimata sellest, et nende kehakaal ei muutunud. Samuti langes oluliselt GGT (gammaglutamüültransferaas) tase, mis näitab, et apelsinide söömine võib kaitsta maksarakke kahjustuste eest.

Apelsine tarbinud osalejate vereanalüüside ülevaatamisel selgus, et apelsinide söömine tõi kaasa A- ja C-vitamiini sisalduse suurenemise ning riboflaviini- ja tiamiinitaseme märgatava tõusu organismis. Oluline on rõhutada, et kontrollgrupp tarbis selles uuringus mittetsitruselisi puuvilju, mis sellist tulemust ei andnud. See viitab, et fütotoitainerikaste viljade, eriti apelsinide söömine võib olla kasulik maksa funktsiooni parandamisel ja rasvmaksa ravi toetamisel. Muutused toimusid apelsine söönud osalejate maksas olenemata nende kehakaalust, mis tähendab, et osalejad uuringu ajal kaalulangetamisega spetsiaalselt ei tegelenud.