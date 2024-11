Tugev peavalu või kõrge palavik? Siit saad kiirelt vastuse, millal pöörduda EMOsse

Iga tervisemure puhul tuleks selle tõsidust alustuseks kainelt analüüsida: kas saan hakkama koduste vahenditega ja puhates või oleks vaja kelleltki nõu küsida. Kui ise ei oska lahendust leida, tuleb küsida lisainfot tervishoiutöötajalt. Selleks on mitmeid võimalusi. Esimene kontakt võib olla näiteks kodulähedase apteegi proviisor, kes oskab anda nõu valu, põletike, külmetuse ja viiruste korral. Samuti on võimalik helistada perearsti nõuandeliinil 1220, kus antakse ööpäev läbi nõu igat liiki probleemide korral. Kui terviserike või vigastus on akuutne, tasub loomulikult pöörduda EMOsse või kutsuda numbril 112 kohale kiirabi. Statistika näitab, et ligi 450 000 iga-aastasest EMOsse pöördumisest kõigest 83 000 on lõppenud hospitaliseerimisega. Ülejäänud inimesed pole haiglaravi vajanud.