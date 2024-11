Põrgulikud vestlused: 9 toksilist suhtlemisharjumust ja kuidas neist vabaneda

Põlguse väljendamine

Põlgus on suhtlusmuster, mis väljendub lugupidamatuses, üleolekus ja pilkamises. Sageli on see kiusamise vorm. Põlgus võib olla varjatud mõne nalja taha, kuid tegelikult on seal tunda sarkasmi ja pilget. Niimoodi käitutakse siis, kui inimene keskendub teises vaid nendele omadustele, mis talle ei meeldi ja paisutab need oma peas põlguse vääriliseks. Samuti võib põhjuseks olla inimese enda madal enesehinnang ja vähene enesekindlus. Enesetunde parandamiseks hakatakse teisi alandama. Kuigi algpõhjused võivad põlgliku suhtumise puhul olla erinevad, siis teisele inimesele mõjub see alati õõnestavalt.