„Perearst ütleb, et kui sa oled terve, siis ära tule.“ Ettevõtja Rain Vääna põhjusest, miks mehed arsti juurde ei jõua

Kuuendat korda toimuva Pikema Sõpruse Päeva raames on tervisekontrollis käinud üle 15 000 mehe. Projekti eestvedaja ettevõtja Rain Vääna sõnul on päeva tähistamise eesmärk panna mehed tervise üle mõtlema ja ka tegutsema. „Oluline pole üksnes tervisekontroll, vaid veeta kogu see päev koos, et tervis ja tervislik eluviis muutuksid sõpruskonnas loomulikuks osaks. Üksi tervisekontrollis käimine ei tööta – tean seda omast kogemusest.“