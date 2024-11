KUULA | Vaimse tervise häire diagnoos ja ravi. Psühhiaater Mari-Liis Laanetu: oodatakse, et ravim muudab elu kardinaalselt

Rääkides vaimsest tervisest, siis normiks võib pidada seda, kui inimene tunneb ennast hästi, tuleb toime igapäevaste asjadega, suudab realiseerida oma võimeid ja ühiskonnale tagasi anda. „Meil võib olla iseärasusi, kuid seni, kuni tuleme toime ja see ei tekita meis liiga palju pingeid, on kõik korras,“ selgitab Confido psühhiaater Mari-Liis Laanetu. Oma praktikas ta näeb, et väga palju otsitakse vaimse tervise häirele diagnoosi, et end sel moel kuhugi lahterdada. „Vaimse tervise häire diagnoosi saamine pole koht kuhu peaksime pidama jääma. Sellest lähtuvalt saame teha valikuid. Kui saan näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosi, siis tean, kuidas ennast suunata,“ peab Laanetu diagnoosi saamist alles enesega töö alguseks. Diagnoos on eelduseks, et määrata ravimravi ning sageli oodatakse, et ravim muudab elu kardinaalselt. Ükski ravim aga ei anna neid teadmisi ja oskusi, mida varem pole omandatud.