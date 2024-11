10 TERVISEKÜSIMUST | Muusik Mari Jürjens: kui hakkab väga raske, siis tuleb teadlikult ja korralikult nutta, kohe hakkab kergem

Ma arvan, et saaksin palju tervislikumalt elada ehk et süüa korrapärasemalt ja liikuda rohkem ja varem magama minna. Toidulaud on mul pigem tervislik. Armastan väga juurvilju ja salateid.

Millised on senised suuremad õppetunnid, mis on pannud sind tegema tervislikumaid valikuid?

Kolmekümnendate keskpaika jõudes tundsin selgelt, et kui oma keha ei kuula, siis on tagajärjed kohe tunda. Kui elutempo läheb liiga kiireks ja ma pidurit ei tõmba, annab ärevus sellest märku. Kui ma ennast liiga vähe olen liigutanud, jääb energia seisma ja tekib väsimus. Olen viimastel aastatel mitmel korral tundnud, et kui olen pikemalt oma vajadusi eiranud, kaob jaks ära ja haigused hiilivad ligi. See on mind õpetanud oma keha paremini kuulama.