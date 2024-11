Trenn suurendab isu? Mitte alati. Teadlaste sõnul võib kindlat tüüpi treening hoopis näljahormooni tootmist kehas vähendada

Pärast trenni on söögiisu tavaliselt eriti hea. Seda seetõttu, et oleme kulutanud trennis ära märkimisväärse hulga kilokaloreid, mis tuleb nüüd tasa teha. Teadlased on aga leidnud, et eriti raske trenni puhul ei pruugi keha meile energiavajadusest tavalisel viisil teada anda. Miks see nii on?