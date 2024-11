Alguse vaevad, külmetustõbi ja kõhukorin seljatatud, on Ebe-Liisil ette näidata juba hulk edusamme ja uusi oskusi

„Hästi huvitav on jälgida iganädalase kehakoostise mõõtmise käigus, kuidas rasvamass väheneb ja lihasmass suureneb. Kui nädal aega trenni teha ongi vahel raske, siis tõeline preemia saabub reedehommikuti, kui mõõdame tulemusi,“ jagab Ebe-Liis. Kehakaal on naisel langenud, kuid sellest isegi olulisem on hinnata kehakoostise paranemist ja üldist enesetunnet. „Reipust ja energiat on mul palju juurde tulnud. Ka kehahoiak on muutunud paremaks ja seda märgatakse,“ ütleb Ebe-Liis. „Kui treener Monika igas trennis kümme korda hõikab, et õlad alla, kael sirgu, siis see jääb nii meelde, et märkan nüüd ise mitu korda päevas rühti korrigeerida,“ on Ebe uue harjumuse üle rõõmus. „Näen, et olen nüüd vähem kühmus, istun ja kõnnin sirgemalt.“