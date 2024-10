Proviisor nõustab. Kuidas võimalikult hästi taastuda viirushaigustest (sh gripp ja COVID)?

Tõepoolest, eelmisel korral vestlesime vaimse tervise teemadel. Olen saanud ilmunud artikli ja antud soovituste kohta väga palju positiivset tagasisidet ning tänulikke e-kirju. Ühendust on võtnud nii tavalised inimesed kui ka meedikutest kolleegid. Mis peamine, inimesed on saanud reaalselt abi! See teeb mulle siirast rõõmu ja annab lisamotivatsiooni ka edaspidi inimeste harimisse täiendavalt panustada.

Ka meil on hea meel, et panustad inimeste harimisse ja abistamisse ning oled niivõrd lühikese aja jooksul nõus taas vajalikel teemadel kogemusi jagama. Seekord, aastaajale kohaselt, soovime kuulda sinu nõuandeid haigusest taastumise teemal.

Kuulen väga tihti järgmist kirjeldust: pärast arsti määratud ravimite võtmist on haiguse nn aktiivne faas küll möödunud, kuid päris tervena inimene ennast ei tunne (väsimus, loidus, nõrkus, töövõime langus jne). Teinekord võib see kesta kuid. Siin pakuvad täiendavat abi organismile tipptoetusained, nende süsteemne kasutamine.

Teaduspõhiste tipptoetusainete mõistest, PREMIO kontseptsioonist ja toodete portfellist rääkisid detailsemalt eelmises artiklis. Seetõttu saame nüüd küsida konkreetselt. Milliseid PREMIO tipptooteid oleks mõistlik organismi abistamiseks tarvitada, et taastumine oleks võimalikult süsteemne?

Süsteemne põhikomplekt on järgmine: PREMIO kvertsetiin, PREMIO mikrovetikate oomega-3 (looduslik DHA ja EPA õige tasakaal), PREMIO kurkumiin, PREMIO magneesium, PREMIO Q10. Mõistlik oleks ka PREMIO tsingi ja PREMIO seleeni lisandumine. Ka PREMIO vitamiin B12 manustamine paar korda nädalas oleks otstarbekas inimestel, kes on vanuses 50+. Loomulikult ma eeldan, et inimesed on kasutanud enne haigestumist ka vitamiin D3, aga kui nad pole seda teinud, oleks mõistlik see kindlasti ette võtta haigusjärgsel perioodil. Kuna taastumisperioodil on väga oluline ka unekvaliteet, lisaksin soovitusse ka PREMIO Re-Laxation tipp-preparaadi.