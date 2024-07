Proviisor nõustab. Ärevus, stress, meeleoluhäired, depressioon ja muud vaimse tervise probleemid

Mulle väga meeldib minu Tartu Ülikooli õppejõu, professor Mihkel Zilmeri lähenemine. Tema teadmised inimese ainevahetuse protsessidest on äärmiselt põhjalikud ja oma viimaste aastate avalikes esinemistes on ta tutvustanud uudset terminit – „süsteemne ravimine“. Kahtlemata on professor Zilmer kõige õigem inimene seda ise detailselt lahti rääkima, kuid teda parafraseerides koosneb diagnoosi saanud patsiendi jaoks süsteemne ravimine (süsteemne meditsiin) kolmest komponendist: raviainest, ravi toetavast teaduspõhiselt korri­geeritud söömisest ja probleemi jaoks sobivatest tipp-toetus­ainetest. Mistahes komponendi puudumisel sellest kolmikust on paraku tegemist mittesüsteemse lähenemisega probleemidele.

Hoian ennast kogu aeg kursis maailma meditsiini arengutega ja juba praegu on olemas üllatavalt palju võimalusi oluliselt komplekssemaks, tõhusamaks ning tihti ka palju ohutumaks tegevusteks. Veelgi üllatavam võib olla asjaolu, et meie endi Eesti teadlased on maailma mõistes väga eesrindlikud ja teinud ära palju selleks, et inimesed saaksid probleemidele parimaid võimalikke terviklahendusi.

Inimene on tervik, ja terviklik peab olema ka probleemide lahendamine. Enamik meist on ilmselt harjunud minema arsti juurde, saama retsepti, ostma selle ravimi apteegist välja, läbima arsti määratud ravikuuri – suure tõenäosusega kirjeldabki see tsüklit, mille patsient läbib. Praeguste teadmiste valguses võiks probleemidega tegelemine olla mitmekülgsem.

Esmalt peab mainima, et vaimse tervise probleemid on tänapäeval väga levinud ja paljude teiste tervisehädade tekkerisk ning süvenemine on seotud vaimse tervise häiretega. Minu juhendaja Londonis oli väga hinnatud psühhiaater ja sellega seonduvalt spetsialiseerusin just psühhiaatriale ning vaimsele tervisele. Minu hinnangul on ülioluline, et inimene ise või tema lähedased, miks mitte ka kolleegid, oskaksid potentsiaalseid probleeme märgata ning julgustaksid inimesi nendega tegelema.

Nagu varasemalt mainisin, siis kuna paljude inimeste jaoks päädib arsti juures käimine tavaliselt välja kirjutatud ravimi võtmisega, siis olemegi kaardistanud probleemi olemuse – kaks aspekti jäävad enamasti katmata. Seejuures on oluline märkida, et kergemate häirete korral ei saagi inimene mingit diagnoosi, mis tähendab, et just tipp-toetusaineteks liigituvad preparaadid ongi need, mida peaks tarvitama, et kasutada ära tänapäevaseid võimalusi elukvaliteedi hoidmiseks ja parendamiseks.

Tipp-toetusained. Mis need on ja milleks need sobivad?

Kõigepealt, need ei ole ravimid. Viimastel aastatel on mitmed väga tugevad rahvusvahelised teadus­kompaniid arendanud panten­ditud ja rahvusvahelisi auhindu võitnud innovatiivseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad luua uusimaid preparaate. Nende puhul on farmakokineetilised ja kliinilised uuringud tõestanud sihtmärgilisi toimeid teatud tervisprobleemide võtmes. Need ongi seetõttu tipp-toetus­ained. Nende arv ei saa kunagi olema aga suur, sest kõik peab olema teaduspõhiselt tõestatud – nii toime­ainete sisalduse õigsus, kvaliteet, vajatav annus, tehtud kliinilised uuringud, registreeritud patendid, rahvusva­heliste konkursside auhinnad. Need kõik väga olulised aspektid eristavadki tipptoetusaineid põhi­mõtteliselt ja sisu­liselt tohutust hulgast toidulisanditest. See on väga vajalik teadmine, sest hetkel kuuluvad need veel üldnimetuse „toidulisandid“ alla, mistõttu nende selgeks eristamiseks muudest kasu­tatakse vahel veel ka mõistet „teaduspõhised tipp-toidulisandid“.

Tulles tagasi algusesse. Oma ala professionaalina olen alati olnud parimate lahenduste otsinguil ning need otsingud on olnud väga ajamahukad, sest nõu küsitakse ju väga eripalgeliste probleemide lahendamiseks ning ka iseenda ja oma lähedaste jaoks soovin alati anda endast maksimumi. Oma suureks üllatuseks leidsin, et maailma absoluutsesse tippu kuuluvate preparaatide väga hea portfell on tänapäeval reaalselt olemas ning kogu seda toetav kontseptsioon on loodud Eestis!