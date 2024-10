„Insult ei ole kopsupõletik, millest inimene ühe ravikuuriga terveks saab.“ Arst selgitab, mis on insuldi riskitegurid ja ohumärgid

Arsti poolt ette määratud ravimeid tuleb tarvitada vastavalt ettekirjutusele. Väga tihti alahinnatakse ravimite võtmise tähtsust. Näiteks on insuldi järgselt määratud verevedeldaja ravi eluaegne ja kui see katkestatakse, suureneb oht uue insuldi tekkeks. „Kahjuks näeme sageli, et inimesed jätavad ravimid võtmata, sest nad tunnevad ennast hästi ega mõista, et nende haigused vajavad pidevat kontrolli ja ei kao kuskile ära, isegi kui enesetunne on hea,“ nendib dr Samarüütel.

Kõige levinumad insuldi elustiili riskitegurid on kõrge vererõhk, diabeet, kõrge kolesteroolitase, ülekaal ja südame rütmihäired, eriti kodade virvendusarütmia. Ka teised südamehaigused, näiteks südamepuudulikkus või klapirikked, suurendavad insuldi ohtu, sest need võivad soodustada trombide teket. Suitsetamine on üks suurimaid riskitegureid, kuna kahjustab tugevalt veresooni ja suurendab insuldi riski märkimisväärselt. Lisaks suitsetamisele on ka alkoholi liigtarvitamine, vale toitumine ja vähene füüsiline aktiivsus olulised tegurid, mis soodustavad veresoonkonna haigusi ja seeläbi ka insuldi riski.

Kõige olulisem riskitegur on vanus. Mida vanemaks inimene saab, seda suurem on tõenäosus insuldi tekkeks. Kuid insult ei ole ainult vanemate inimeste haigus. Nooremate inimeste puhul on tavaliselt mängus teised riskifaktorid nagu näiteks kaasasündinud südamehaigused või elustiili riskitegurid.

Insuldi korral tuleb tegutseda K.O.H.E., kui esineb mõni järgmistest sümptomitest:

K õnehäire – kas kõne on segane või raskesti mõistetav?

O saline näohalvatus – kas üks näopool vajub alla?

H alvatud käsi – kas üks käsi on nõrk või tuim?

Elupäästev 112 – aeg on kriitiline! Helista kohe 112.

Dr Samarüütel soovitab tänasel insuldipäeval kõigil rohkem teadvustada endale, et insult on väga tõsine haigus, millel on tõsised tagajärjed. Ajukahjustus üldiselt ei ole tagasipööratav ja tuleb arvestada, et inimene ei pruugi olla enam endine ja võib vajada kõrvalt abi. Võib juhtuda ka, et ta ei ole võimeline enam milleski iseseisvalt hakkama saama.

„Inimestel on vahel vale arusaam, et kui patsient satub haiglasse, siis ravitakse ta terveks. Insult ei ole kopsupõletik, millest inimene ühe ravikuuriga terveks saab. Tuleb valmis olla pikaks taastusravi protsessiks, sest pärast neuroloogia osakonnas viibimist ootab ees suur töö, mis tuleb endaga ära teha. Patsient peab võimalikult palju pingutama ja taastumisest osa võtma. Kui seda pingutust ei ole, siis ei toimu ka nii head paranemist. Tuleb olla ka väga kannatlik, sest tulemused ei tule kiiresti ning paranemine võib võtta aega mitmeid kuid ega ole enamasti täielik. Samas tuleb ka aru saada, et kõik inimesed ei olegi võimelised taastuma ega taastusravist piisaval määral osa võtma,“ ütleb dr Samarüütel.

Insulti haigestunud inimeste lähedaste jaoks on oluline olla toeks, sest insuldist taastumine võib olla pikk ja vaevarikas protsess. Taastusravi mängib võtmerolli – füsioteraapia, tegevusteraapia, kõneravi ja teised ravimeetodid aitavad taastada kaotatud oskusi ja parandada elukvaliteeti. Lähedaste toetus on seejuures väga oluline, kuna patsient vajab sageli motivatsiooni ja tuge, et järjepidevalt taastusraviga tegeleda.