Pärisinsuldile võivad eelneda korduvad atakid, mille sümptomid taanduvad paarikümne minutiga. Milline on miniinsult? Kadri lugu.

“Kohutav tunne oli, kui mõistsin, et teised ei saa minu jutust aru! Kartsin väga, et see jääbki nii,” meenutab Kadri (45), kellel oli viie aasta eest mini­insult. Sellele eelnes vaimselt raske ja stressirohke periood. “Silmad tõmblesid, keskendumisvõime oli vilets, uni kehv, aeg-ajalt kumises pea,” loetleb Kadri. Jaanipäeval tekkis tal minestushoog ning pärast seda ei suutnud ta tõsta vasakut jalga ja ka vasak näopool oli tuim. “Olin liikudes kohmakas, komistasin iseenda jalgade otsa. Tundsin, et midagi on väga teistmoodi, näiteks ei suutnud ma nurkadest mööda manööverdada.”