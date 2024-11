Aitab leevendada põletikke ja kaitseb südant. Kaheksa üllatavat põhjust, miks on kardemon üks kõige hinnatum ravimtaim

Kardemon on Ida- ja Lõuna-Aasia päritolu mitmeaastane taim, mille seemneid kasutatakse unikaalse maitse ja tervist toetavate omaduste tõttu. Kardemon kuulub koos ingveri ja kurkumiga ingveriliste sugukonda. Kardemoni on kahte peamist tüüpi: roheline kardemon (Elettaria cardamomum) ja must kardemon (Amomum subulatum). Roheline kardemon on levinuim ja tuntuim kardemoni tüüp, millele on iseloomulik magus ja tsitruseline maitse, mis täiustab hästi magustoite, karriroogasid ja jooke. Rohelise kardemoni tervisekasusid on mustast kardemonist rohkem uuritud ja seda taime hinnatakse nii oma antioksüdantsete, antibakteriaalsete kui põletikuvastaste omaduste poolest. Mustal kardemonil on tugevam ja suitsusem maitse, mis on rohkem iseloomulik näiteks India ja Nepali köögi roogadele. Kardemon on ka garam masala maitseaine üks peamisi koostisosi. Kardemoni müüakse nii kupardena, seemnetena kui jahvatatud kujul.