Suuhügieeni põhitõed: hambaarst selgitab, mille vastu hambaid pestes kõige enam eksitakse

Hambaid tuleks pesta vähemalt kaks korda päevas – hommikul ja õhtul. Parim on hommikune pesu teha enne sööki. Juhul, kui soov on seda teha siiski pärast söömist siis tuleks oodata 30–60 minutit. Seda eriti kui sööd happelisi puuvilju nagu tsitruselised või jood mahla. Selle aja jooksul taastub suu pH-tase ning enam pole ohtu harjamisega hambaemaili kulutada. Tihti kipub peale söömist aga hammaste pesu ununeda, mis tõttu on kõige parem seda teha kohe peale ärkamist. Kui on soov pärast sööki siiski suud puhastada, võib selleks kasutada puhast vett või mõnda ksülitoliga toodet, et stimuleerib sülje tootmist ja tasakaalustab suuhapet. Sellele aitab kaasa ka tüki juustu söömine. Kui hambad on hommikul põhjalikult pestud, siis ei tohiks tunda peale hommikusööki tunduda hambad katused.