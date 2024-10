Esteetiliste protseduuride varjatud riskid: mida peaksid teadma enne ilusüstide tegemist?

Ilusüstid võivad tunduda, kui lihtne protseduur, mille võib lõunapausi ajal kiirelt ette võtta. Samas kinnitavad spetsialistid, et ka nende puhul on oluline teadlikkus, mis aitab vähendada terviseriske. Esimene ja kõige olulisem samm on selle juures õige tegija valimine. „Ilusüstide spetsialist peab põhjalikult tundma nii protseduuride läbiviimist kui ka näo ja keha anatoomiat,“ rõhutab Anett Ehrberg. Lisaks peab spetsialistil olema meditsiiniline haridus ja esteetilise meditsiini täiendõpe. Eestis võivad ilusüste teha ainult arst, hambaarst või õde. „Kõige olulisem on valida spetsialist, kellel on piisav kogemus ja väljaõpe,“ lisab Ehrberg.