Psoriaas, dermatiit, akne – kuidas hoolitseda probleemse naha eest külma ja tuulise ilma saabudes

Külma ja tuuliste ilmade saabudes langeb ühes õhutemperatuuriga ka õhuniiskus, mis viib tihti kuivema ja tundlikuma nahani. „Kuiv nahk on meie kliimavööndis, kus on esindatud kõik aastaajad ja järsud ilmamuutused, tõenäoliselt üks levinumaid nahaprobleeme. Samuti on meie piirkonnas levinuim nahatüüp just selline, millel on kalduvus kuivusele ja tundlikkusele,“ selgitab Benu kosmeetikakonsultant Marite Talbre.