Kas inimesed söövad külma ilmaga rohkem? Füsioloogiaprofessor selgitab, kuidas mõjutab talv meie söögiisu

Kas oled märganud, et talvel läheb kõht tihemini tühjaks ja just rammusamad toidud tunduvad eriti ahvatlevad? Akadeemik ja Tartu Ülikooli inimese füsioloogia professor Eero Vasar selgitab, miks see nii on ja kuidas oma keha talvel õigesti toetada.