„Õnneks istub ta nüüd kinni.“ Toksiline keskkond või koht, kust leida see üks ja õige? Millega riskid kohtingurakendustes

Tallinna ülikooli sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri uurija Katrin Tiidenbergi sõnul on inimesed alati kasutanud vahendavaid tehnoloogiaid suhtlemiseks ja kogukonnana tegutsemiseks. Seega pole kohtingurakenduste pakutavas suhtlusvormis justkui midagi uut. „Inimese baasvajadus on teise inimese lähedus. Seks ja romantika seda pakuvadki,“ lisab ta.

Teadlasena vaatab ta tehnoloogia kasutamist ja mõju laiema pilguga. Algselt olid kohtingurakendused mõeldud partneri leidmiseks, kuid inimesed ei kasuta tehnoloogiat alati nii, nagu selle arendajad on ette näinud...



„See pole isegi enam lõbus,“ leiab Anni (32), et partneri leidmine Tinderist on vaevaline. Kuna kasutajad on aru saanud, et see võtab palju aega ja tööd, siis tuleb juba enda kirjelduses ära märkida, millise eesmärgiga suhteid luuakse. Anni loeb sealt nii mõndagi välja...



