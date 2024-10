Kuidas toiduga immuunsust toetada? Lihtne! Lisa need asjad oma toidupoe nimekirja

Kui tegutsed selle nimel, et kõhubakterid oleks õnnelikud ja sinu toit täisväärtuslik, oled tõstnud ka oma immuunsuse uuele tasemele.

Kaheksakümmend protsenti meie immuunsüsteemist sõltub sellest, mis olukorras on meie seedimine. Soolestikus käib vilgas elu. Arvatakse, et seal on umbes kahe kilogrammi jagu elusorganisme ehk baktereid, kellest sõltub meie seedesüsteemi olukord ja ühtlasi ka immuunsussüsteemi tase.