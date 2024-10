KUULA | „Kas see kõik oli seda hinda väärt?“ Kelly Sildaru väga noorelt alanud tippsportlase karjäärist

Kõigest 22aastasel Kelly Sildarul on aukartustäratavate võitudega sportlasekarjäär. Ohverdusi on sellel teekonnal tulnud teha palju, sealhulgas suhted oma isaga. „Kui oleksin praegu see viieaastane laps ja saaksin valida, siis valiksin tõenäoliselt midagi muud,“ tunnistab ta Tervis Plussi taskuhäälingusaates.