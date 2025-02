Noorte naiste hulgas suureneb rinnavähki haigestumine: onkoloog selgitab haiguse ennetamise ja varajase avastamise võimalusi

Suurem osa rinnavähijuhtudest esineb üle 50aastastel naistel, kuid rahvusvahelised andmed näitavad, et rinnavähijuhtumid on kasvanud ka nooremate naiste seas. Näiteks Ühendkuningriigi vähiuuringute organisatsiooni Cancer Research UK andmed näitavad, et viimase paari aastakümne jooksul on rinnavähi esinemissagedus 25–49aastaste seas suurenenud umbes 50%. Samasugust suundumust võib näha ka teistes riikides.