„Ise tahan ju ka, et elu oleks võimalikult pikk.“ Soolevähi sõeluuringus osalenud jagavad kogemusi

62-aastane Sirje on soolevähi sõeluuringul osalenud juba kahel korral. Nii 60-aastaselt kui ka nüüd 62-aastaselt. Tema sõnul on sõeluuringul osalemine hea viis oma tervist tasuta kontrollida. „Võtan alati kõikidest ennetavatest sõeluuringutest osa, lisaks soolevähi omale olen käinud ka rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringul. Mu arvates on alati parem haigust pigem võimalusel ennetada, kui lasta sellel kaugele areneda ja hakata siis raviga tegelema. Sõeluuring on ju ka kõigile tasuta. Tunduks patt sellist head võimalust oma tervise eest hoolitseda käest lasta,“ märkis ta.



Tänavu sai esimest korda soolevähi sõeluuringu kutse ka 60-aastane Jüri. „Kui ikka kutsutakse, siis tuleb minna. Uuringul osalemine ei ole ju tegelikult keeruline, tuleb end lihtsalt kokku võtta. Kogu protsess oli väga lihtne – sain perearsti käest testikomplekti, tegin kodus testi ja saatsin postiga laborisse. Varsti oli vastus käes. Karta pole tegelikult midagi – kui selgub, et kõik on korras, on hästi, ja kui midagi ka uuringu käigus leitakse, siis vähemalt on probleemile jälile saadud ja saab sellega tegelema hakata. Kes teab, millal muidu haigus endast märku oleks andma hakanud – mida varem see avastatakse, seda parem,“ tõdes Jüri.