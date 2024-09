Varakult avastatud jämesoolevähk on väga hästi ravitav. Ometi on see vähisurmade põhjuste seas teisel kohal

Jämesoolevähk on probleem nii Eestis kui maailmas. Põhja-Eesti Regionaalhaigla üldkirurg-vanemarst Indrek Seire sõnul diagnoositakse Eestis iga viies jämesoolevähi juhtum juba kaugsiiretega ehk liiga hilja. „Jämesoolevähi patsientide elulemus on Eestis oluliselt madalam kui mujal Euroopas ja ka näiteks Soomes ning Taanis. See on selge märk, et meil avastatakse jämesoolevähk liiga hilja. Varakult avastatud jämesoolevähk on väga hästi ravitav ning regulaarne kontroll aitab vähki haigestumist ennetada,“ selgitas dr Seire.