Uudne endometrioosiravim sai tervisekassa soodustuse. Eestis kannatab selle kroonilise tõve käes pea 30 000 naist

Endometrioosi puhul kasvab ja areneb (sh veritseb) emakaõõnt voorderdav limaskesta kude väljaspool emakat, mistõttu tekib naaberorganites ärritus, võivad tekkida liited ja munasarjades ka tsüstid. Peamisteks kaebusteks on elukvaliteeti häiriv valulik menstruatsioon ja/või viljatusprobleemid, kuid kaebused võivad laias ulatuses varieeruda. Haigus on naissuguhormoon östrogeenist sõltuv ja võib alata juba noorukieas ning hakkab kehas taanduma menopausi saabudes. Tänapäevane ravi on vajadusel suunatud selle staadiumi tagasipöörduvale imiteerimisele. Ravi üks nurgakivisid on hormonaalne ravi, et vastandada östrogeeni mõju naise organismis. Selleks kasutatakse erinevaid kombinatsioone (nii kombineeritud kui ka monohormonaalsed ravimeid) koos valuraviga. Ravi on pikaaegne ehk tänaseks teadaolevatele andmetele tuginedes on soovitav endometrioosi hormonaalne ravi katkestada vaid rasestumissoovi või ravi häirivate kõrvaltoimete tõttu.