„Valu muudab igapäevatoimetused keeruliseks.“ Naistearst selgitab, miks on oluline endometrioos avastada ja milline on ravi

Endometrioos mõjutab maailmas teadaolevalt üht naist kümnest, kuid paraku on sümptomid nii levinud, et sageli jõuavad naised diagnoosini alles siis, kui valu hakkab elu segama või ei õnnestu rasedaks jääda. Kas ja kui vajalik on endometrioosi avastamine ning milline on ravi?