VIDEO | Venitustega valust vabaks! Harjutuste kava, mis aitab leevendada lihaspingeid ja muuta jõutreeningu tõhusamaks

Kindlasti ei tasu alahinnata jõutreeningu järgset venitust. Pärast jõutreeningut on lihased pinges ja lühenenud. Venitamine aitab lihaseid lõdvestada ja taastada nende normaalse pikkuse. Samuti soodustab see kiiremat taastumist ja lihasmassi kasvu.

Nipp! Kui tunned, et lihased on pärast treeningsoojendust endiselt pinges, siis võid sinna otsa teha kohe venitusharjutused. See aitab treeningust maksimumi võtta. Pärast trenni venita uuesti.