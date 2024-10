„See pole patsiendi huvides.“ Terviseasutused võitlevad suurte vastutuskindlustusmaksete vastu

Novembrist hakkab kehtima uus patsiendikindlustuse süsteem, kus ravivea või eksimuse tõttu kannatanud patsient saab hüvitist taotleda otse kindlustusseltsilt. Muudatus tähendab seda, et nii suurhaiglatel, tervisekeskustel kui ka väikestel kliinikutel tekib kohustus sõlmida vastutuskindlustus. Kes selle lõpuks kinni maksab? Pakutakse, et eks ikka patsient.

Uue seaduse rakendamine on edenenud üle kivide ja kändude. Algselt pidi see jõustuma sellel suvel, kuid lükati siis edasi novembrisse. Kindlustuse pakkujad pole olnud teenuse osutamisest väga huvitatud, sest meditsiin on keeruline valdkond. Septembris tekkis halb üllatus, kus kolme kindlustusseltsi asemel hakkab tervishoiu asustustele pakkuma vastutuskindlustust ainult üks. Seesami ja BTA omanikfirma otsustasid teenuse pakkumisest loobuma, seega jäi vaid PZU kindlustus. Tervishoiuasutustel on nüüd õiglane hirm, kas monopoliseisus ettevõte tahab neilt koorida seitse nahka.