Maailmakuulus toidu-uurija ja arstist teadlane Tim Spector annab soovitused, kuidas toidust võimalikult palju tervisele kasu saada

Katkend raamatust „Toit on elu“:

Kohutavad vead, mida oleme toidu puhul teinud, ilmnevad ehk kõige selgemalt meie laste toidulaual. Kõik toidud, mille kohta nüüd teatakse, et nad on kahjulikud ja seal pole tervisele midagi kasulikku, on just need, millega sageli söödame oma lapsi nii Suurbritannias kui ka USA-s: ülitöödeldud toidud paljude krõpsude, suupistete, pitsade, mahlade, hommikusöögihelveste ja puuviljajogurtitena, millele on lisatud liigselt suhkrut, ning samuti valmistoidud ning töödeldud liha ja kala. Nutikas toiduturundus ja ebaaus markeerimine hullutavad vanemaid arvama, et nad ostavad oma lastele sobivat toitu, aga iga viies kaheteistkümneaastane laps on USA-s ja Suurbritannias ülekaaluline ning need arvud kasvavad ikka veel, eriti kõige vaesemate laste hulgas. Samuti tuleb keelata jubedad ja tarbetud „lastemenüüd“ restoranides – mida ei ole nendes maades, kus laste ülekaalulisus ei ole tavaline – ja harjutada lapsi sööma juba varases nooruses tõelist toitu.