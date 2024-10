KUULA | „Pärast mitmeid aastaid ja paljusid tülisid saadakse aru, et tuleb öelda, et palun tee seda.“ Katariina ja Taavi räägivad elust kärgperena

Katariina leiab, et see ongi paarisuhte igavene saladus. „Suhtesse minnakse eeldusega, et teine teeb ilma ütlemata seda, mida ma tahan. Pärast mitmeid aastaid ja paljusid tülisid saadakse aru, et tuleb öelda „palun tee seda“.“ Nii on Katariina ka Taavile öelnud, et talle meeldib mõnikord lilli saada. Taavi jällegi tahaks tuua midagi praktilist, näiteks šokolaadi. „Ma ei kujutanud ette, et kellelgi võib olla lillede vajadus,“ muheleb ta.