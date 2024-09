Mitmekesine soolemikroobide kooslus hoiab meid tervena ja määrab meie isud. Mida süüa soolestiku tervise heaks?

Katkend raamatust „Toit on elu“:

Miks see oluline on? Oleme kasvanud üles teadmistega, et kui sööme ühe õuna päevas, ei ole meil arsti vaja, porgandid on head silmanägemisele, spinat teeb tugevaks ja brokoli aitab kauem elada. Kui sööksid iga päev vaid neid taimi, peaksid olema erakordselt terve. Noh, meie uuringutulemuste järgi see nii ei ole, vähemalt mitte sinu pirtsakatest sööjatest kõhubakterite jaoks.