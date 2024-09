Kopsuvähi sõeluuringud viiakse Eestis uuele tasemele. Mobiilne kompuutertomograaf võimaldab haiguse avastada varajases etapis

Kopsuvähk on kogu maailmas ja ka Eestis kõige levinum vähisurma põhjustaja. Igal aastal diagnoositakse Eestis kopsuvähk umbes 800 inimesel ja umbes 300 inimest sureb selle tõsise haiguse tõttu. Kuigi Eesti Vähiregistri andmetel on kopsuvähihaigete 5 aasta elulemus Eestis aastatega eeskätt tänu diagnostika ja ravi täiustumisele paranenud, jääb see ikkagi vaid umbes 20% piiridesse.

„Kuna kopsuvähk diagnoositakse Eestis väga sageli juba regionaalselt või kauglevinud staadiumis, siis on eriti oluline just läbi kompuutertomograafia-põhise sõeluuringu vähk õigeaegselt ehk varajases staadiumis avastada, et seda siis täielikku tervistumist võimaldavalt ravida,“ sõnas Eesti Vähiliidu president dr Vahur Valvere .

Kompuutertomograaf teeb vaid mõnekümne sekundiga inimese kehast palju kihilisi ülesvõtteid, võimaldades kiiresti ja tõhusalt uurida suuri kehapiirkondi ja avastada potentsiaalselt eluohtlikke seisundeid. Vähki on võimalik avastada enne sümptomite ilmnemist, tänu sellele saab alustada ravi väga varajases staadiumis, mil on võimalik vähist terveneda. Uue kompuutertomograafi kasutamisega kaasneb madal kiirgusdoos, mis on ligi kümme korda väiksem kui enamikel praegu kasutusel olevatel seadmetel. Mobiilse kabinetioperaatoriks saab SA Viljandi Haigla. „Viljandi haiglal on olnud Eesti Vähiliiduga pikaajaline koostöö ning meil on hea meel, et saame jätkata ühiselt nii tänuväärse ja olulise eesmärgi nimel. Sellise tipptasemel tehnikaga on meil suur au Eesti rahvale teenust pakkuda,“ sõnas SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere.