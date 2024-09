TERVISEUUDIS | Uue põlvkonna rinnavähiennetus on olemas ka Eestis: geenitest võimaldab täpsustada pärilikku eelsoodumust

„Rinnavähi geneetilist riski on senise ajani hinnatud üksikute suure mõjuga geenivariantide alusel. Lisanduv polügeense riskiskoori rakendamine võimaldab oluliselt täpsustada vähi geneetilist eelsoodumust ja saadud riskihinnangu alusel suunata naisi edasisele jälgimisele,“ ütles Tartu Ülikooli meditsiinigeneetika professor dr Neeme Tõnisson. „BRIGHT rahvusvaheline uuring on oluline projekt, mille käigus kogutud andmed ja kogemus aitavad personaliseerimise kaudu kaasajastada rinnavähi ennetust nii Eestis kui teistes Euroopa riikides,“ lisas dr Tõnisson, kes on projekti vastutav uurija.

„Ravin enda kliinilises praktikas palju just rinnavähiga naisi ja näen kahjuks liiga sageli noori naisi kaugele arenenud vähkidega. Neil ei ole võimalust õigeaegseks ennetuseks olnudki. Tänapäevane onkoloogia võimaldab neile võita juurde aega, kuid mitte haigust enam lõplikult välja ravida. Seda saaks aga vältida õigeaegse avastamisega, milleks on just oluline leida esmalt üles kõrgenenud rinnavähiriskiga naised. Praktilised lahendused selleks on meil nüüd olemas,“ rääkis onkoloog dr Peeter Padrik, kes on asutanud meditsiinilabori Antegenes.

Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht dr Kristiina Ojamaa lisas, et vähihaigestumuses on viimastel aastakümnetel üle maailma täheldatud noorenemistendentsi. Teistpidi jällegi elanikkond vananeb ning seetõttu haigestumus tõuseb. „Vähivastases võitluses on vähiennetus võtmetähtsusega. Uute teadmiste lisamisel praktikasse saame päästa rohkem elusid,“ usub Ojamaa.

Dr Padriku sõnul on rinnavähi personaliseeritud ennetus on juba praegu ka Eesti naistele kättesaadav. „Teenuse geneetilise riskihindamise osa tervisekassa rinnavähi personaliseeritud ennetuses veel ei kata. Küll aga katab vajalike edasiste uuringute, näiteks mammograafia kulud.“