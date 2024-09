Gastroenteroloogid soovitavad: lihtsad igapäevased harjumused, mis toetavad kõhutervist ja tõstavad energiataset

Hea kõhutervis peegeldab õiget tasakaalu seedesüsteemis paiknevate mikroorganismide vahel, kes mõjutavad meie üleüldist tervist olulisel määral. „Hea kõhutervis tähendab, et sul on tugevam immuunsüsteem, parem tuju, hea südametervis ja seedimine töötab ilma suuremate ebamugavusteta,“ selgitab gastroenteroloog Sabine Hazan. On ka teada, et kõht ja aju on omavahel seotud soolestiku-aju telje kaudu, mis tähendab, et kõhutervis mõjutab ka sinu vaimset tervist. Kõhutervisega seoses räägitakse palju ka mikrobioomist, mis on kogu inimkehas tegutsevate mikroorganismide kogum, selgitab doktor Hazan.