VIDEO | „Tundsin, kuidas uss naha all ringi liikus.“ Elis avastas endal inimestel harva esineva parasiitnakkuse, mida kannavad edasi sääsed

„Tundus imelik, sest see korts liigutas ja ussi keha kontuur oli vahepeal näha,“ meenutab Elis endalegi uskumatut tervisesaagat, mis sai alguse ühel maikuu neljapäeval. Järgmisel hommikul oli silmaalune kergelt paistes ja põletikuline. Kuna silmaaluse õhukese naha all oli jälle liikumist näha, võttis Elis telefoni ja filmis seda. „Ütled küll, et see on uss, aga tegelikult ju ei taha seda uskuda. Arvasin, et see võib olla lihtsalt tukslev närv.“