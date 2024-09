Kaitsevägi muudab ajateenijate toitumisharjumusi. Poisid räägivad, mida nad söövad, kas kõht saab täis ja kas toit meeldib

Ajateenijad on praegu toitumise vallas kindlasti teadlikumad kui viis aastat tagasi, aga teadlikkust on vaja veelgi kasvatada, usub Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse toitlustusteenuse portfellijuht Agne Silde. „Oleme püüdnud hoida lihtsat tervislikku toitumist, mis üha rohkem kaduma on hakanud. Poolfabrikaadid ja kiirtoit on muutunud igapäevaseks, kartul ja kaste on kodudes juba harv,“ räägib Silde. Üht-teist on menüüde puhul omaks võetud ka liitlasvägedelt. Eelkõige on Tapa toitlustuskompleksi näitel mõjutajateks olnud britid. Korraldatakse teemapäevi, kus valikus on nii brittide kui eestlaste rahvustoidud. Ajateenijate rõõmuks pakutakse brittide eeskujul aeg-ajalt ka friikartuleid ja šokolaadi-pähklikreemi. „Püüame menüü hoida ikka tervislikuna, aga emad-isad hakkasid meile kirjutama, miks Võrus Nussa kreemi ei ole, siis me natuke leebusime,“ muigab Silde.