9 nippi, kuidas saada söögist rohkem energiat ja toitaineid

Tänapäeva elutempo on kiire – igale poole tuleb jõuda ja kõike on vaja teha. Kohustusi on sageli rohkem kui aega nende täitmiseks. Aga kuidas jääb söömisega? Kas võtad aja maha, et rahulikult einet võtta või kugistad söögi nagu kütuse kiiruga sisse tehes pahatihti samal ajal veel mitut asja? Paljud inimesed söövad oma toitu kiiresti ja hooletult. Selline pealtnähe ebaoluline asi annab aga tervises tunda. Miks aeglaselt söömine on kasulikum? Uurime lähemalt miks see nii on ja kuidas saavutada tervisele kasulik söömistehnika.